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أناليند للحوار بين الثقافات تحتفل برئاسة الأميرة الأردنية ريم على للمؤسسة

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القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة أنا ليند مساء اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، حفلًا بمناسبة تسلم الأميرة ريم علي مهام الرئيس الجديد لمؤسسة أنا ليند، وهي زوجة أخ العاهل الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير على بن الحسين، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين.

 

الأميرة ريم بن على مع محررة الخليج 365 هناء أبو العز
الأميرة ريم على مع محررة الخليج 365 هناء أبو العز

 

أسست الأميرة ريم علي المعهد الأردني للإعلام عام 2007، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى إنشاء مركز عربي للتميز في تعليم الصحافة، كما أنها عضوة في مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ يوليو 2005، ورئيسة مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم  (www.aiff.jo) منذ عام 2017.

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قبل زواجها من الأمير علي بن الحسين، عملت الأميرة ريم في الإعلام العالميّ، حيث كان حضورها الإعلاميّ لافتاً إلى جانب نخبةٍ من المذيعين الدوليين في محطة "سي إن إن"، حيث بدأت العمل كمُنتجة في عام 1998، ثم عملت كمراسلة في بغداد من عام 2001 إلى عام 2004. وقد تنوّعت خبراتها العمليّة من خلال عملها في عدد من وسائل الإعلام العريقة، مثل: بي بي سي وتلفزيون دبي وتلفزيون بلومبرج وراديو مونتي كارلو موين أورينت، بالإضافة إلى يونايتد برس إنترناشونال - يو بي آي.

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تخرجت الأميرة ريم علي من كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، وهي حاصلة أيضًا على دبلوم الدراسات المتقدمة في العلوم السياسية، ومتخصصة في دراسة العالم العربي الحديث (تحليل العالم العربي المعاصر) من معهد الدراسات السياسية في باريس وحاصلة على ماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة السوربون.

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كما احتفلت المؤسسة  بتولي  جوزيب فيريه منصب المدير التنفيذي لمؤسسة أنا ليند، والذى يملك  خبرة 15 عامًا  في ترتيب وإدارة أجندة الأورو متوسط، وفيريه أسباني الأصل وقد عمل في العديد من الدول في مجال الحوار بين الثقافات منها المغرب وموريتانيتا.

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كما ودعت المؤسسة اليزابيت جيجو الرئيس السابق لمؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات وهي مؤسس مؤسسة الشراكة الأوروبية Europartenaires في فرنسا، وتولت منصب وزير العدل ثم وزير الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس جاك شيراك ومنصب وزير الشئون الأوروبية في عهد الرئيس فرنسوا متران.

وقد أمضت اليزابيت جيجو ست سنوات ونصف من العمل كرئيس  للمؤسسة لتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة شمال وجنوب إقليم الأورو المتوسط.

 

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يسرا


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كلمة يسرا

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الفنانة يسرا مع الزميلة هناء أبو العز

 

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الدكتورة حنان يوسف رئيسة منظمة العربية للحوار
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الدكتورة حنان يوسف رئيسة منظمة العربية للحوار

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الأميرة ريم بن على تستقبل الفنانة يسرا
الأميرة ريم بن على تستقبل الفنانة يسرا

الأميرة ريم بن على مع محررة الخليج 365 هناء أبو العز
الأميرة ريم بن على مع الزميلة  هناء أبو العز

الأميرة ريم بن على
الأميرة ريم بن على

الأميرة ريم فى حوارها مع الخليج 365
الأميرة ريم فى حوارها مع الخليج 365

الدكتورة حنان سليمان
الدكتورة حنان يوسف رئيسة منظمة العربية للحوار

السفير حمدى لوزة مساعد وزير الخارجية وسط الحضور
السفير حمدى لوزة مساعد وزير الخارجية وسط الحضور

السفير ليلى أحمد بهاء الدين تتوسط الحفل
السفير ليلى أحمد بهاء الدين تتوسط الحفل

السفيرة منى عمر مكرم عبيد والسفيرة ليلى أحمد بهاء الدين
السفيرة منى عمر مكرم عبيد والسفيرة ليلى أحمد بهاء الدين

اليزابيث جيجو المديرة السابقة
اليزابيث جيجو المديرة السابقة

اليزابيث
اليزابيث

جانب من الحضور
جانب من الحضور

دبلوماسين وسفراء فى الحفل
دبلوماسين وسفراء فى الحفل

سفير بلحيكا
سفير بلحيكا

سفير بلجيكا وهناء أبو العز
سفير بلجيكا وهناء أبو العز

سفير بلجيكا
سفير بلجيكا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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