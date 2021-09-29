شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات صارمة لوافدين خزنوا أسطوانات الأكسجين بجوار النيران بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت أمانة الرياض من ضبط وافدين، يقومون بتخزين أسطوانات أكسجين بجوار ألسنة اللهب، ما ينذر بوقوع كارثة . وكانت الأمانة قد نشرت مقطع فيديو يوثق الواقعة، وعلقت عليه بالقول :”خزّنوا أسطوانات الأكسجين بجوار ألسنة اللهب فواجهوا العقوبات الصارمة”. وأضافت أن الوافدين يقومون بإدارة مصنع لصهر الحديد وتشكيله بلا تراخيص نظامية شرق الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات صارمة لوافدين خزنوا أسطوانات الأكسجين بجوار النيران بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.