شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. شجاعة مواطن تمنع امتداد حريق لعدد من السيارات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن مواطن شجاع من إخماد حريق اندلع في سيارة كانت متوقفة أمام أحد معارض السيارات في شارع التخصصي بالرياض. ونجح المواطن في إخماد الحريق، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى السيارات الأخرى. وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف لحظة نشوب الحريق في السيارة قبل أن يتدخل مواطن لإخماده باستخدام طفاية حريق، حيث تم إبعادها عن السيارات المجاورة، قبل أن تحضر قوات الدفاع المدني وتباشر الإجراءات المتبعة.

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