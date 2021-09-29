أربع علامات تدل على أن التهاب المفاصل يقصّر العمر الافتراضي للمرضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

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يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل بشكل كبير على جودة الحياة، ولكن إذا تم اتخاذ خطوات لإدارتها، فلا ينبغي أن تقصر حالة المفاصل من متوسط ​​العمر المتوقع.



ومع ذلك، هناك أربع علامات تدل على أن التهاب المفاصل "سيؤثر" على حياتك، كما تحذر الجمعية الوطنية لالتهاب المفاصل الروماتويدي (NRAS).

والتهاب المفاصل مصطلح شامل لأكثر من 100 حالة تؤثر على المفاصل، ما يؤدي إلى الألم والتورم. والتعايش مع التهاب المفاصل ليس بالأمر السهل، لكن إذا اتخذت خطوات لتقليل تأثيره، فلا ينبغي أن يؤثر ذلك على صحتك العامة.

ووفقا للجمعية الوطنية لالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن ربط العديد من العوامل الخطيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف أهمها.

وتوضح الجمعية الوطنية لالتهاب المفاصل الروماتويدي (NRAS) أن: "السن المبكرة في بداية المرض، وطول مدة المرض، ووجود مشاكل صحية أخرى، وخصائص التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد، (مثل الكثير من تلف المفاصل، وإصابة أعضاء أخرى غير المفاصل)، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العمر الافتراضي (يمكن أن تساعد في تحديد متوسط العمر المتوقع عند الإصابة بالتهاب المفاصل)" .

ومع ذلك، تلاحظ الجمعية، أن المرضى الذين يراجعون طبيب الروماتيزم في وقت مبكر من مسار مرضهم يكون لديهم نتائج أفضل.

وباستخدام هذه المعلومات، يجب أن يتمكن المهنيون الصحيون في نهاية المطاف من تحديد المرضى المعرضين لخطر الموت المبكر بشكل كبير والتدخل بشكل مناسب، إن أمكن، للسيطرة على عوامل الخطر ذات الصلة.

وقارنت دراسة هولندية حديثة معدلات الوفيات من 1997 إلى 2012 ووجدت خلال هذه السنوات الخمس عشرة انخفاضا في معدلات الوفيات على أساس سنوي، على الرغم من أنها ظلت أعلى مقارنة بالعمر والجنس.

ولحسن الحظ، يمكن لمعظم المصابين بالتهاب المفاصل أن يعيشوا حياة طويلة ومرضية إذا اتخذوا خطوات للسيطرة على الحالة.

ومع ذلك، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتحكم في التهاب المفاصل.

ومن المهم جدا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن الأكل الصحي يمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي".

والحفاظ على وزن صحي يخفف الضغط على مفاصلك، وبالتالي تجنب خطر حدوث المزيد من المضاعفات.