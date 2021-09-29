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بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و967720.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                 692291                          43218853

 

الهند                                 447373                            33697581

 

البرازيل                            594653                            21366395

 

المملكة المتحدة               136375                           7736235

 

روسيا                             414519                                     7464708

 

تركيا                              63576                              7094331

 

فرنسا                          116537                              6995628

 

إيران                           119888                                5559691

 

الأرجنتين                    114955                              5251940

 

كولومبيا                    126178                              . 4952690

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها        عدد الوفيات                عدد الإصابات

 

23 - العراق              22187                         1998615

 

36- المغرب            14225                           930891

 

 41 - الأردن            10703                          821840

 

46 - الإمارات         2094                            735457

 

47 - تونس           24794                           705474

 

49 - لبنان             8364                           622983

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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