شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 مواطنين تحرّشوا بفتيات في مركبة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (5) مواطِنين في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.