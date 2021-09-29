شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من جامعة «الملك عبد العزيز» يكتشف مفاجأة في «تثبيط فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق بحثي بجامعة الملك عبدالعزيز في اكتشاف جزيئات في دم مرضى “كورونا ” خاصة الحالات الحرجة منه، من شأنها أن تثبط فيروس كورونا داخل جسم المريض.

وتمكن الفريق البحثي من التوصل إلى ذلك من خلال دراسة جسيمات صغيرة بحجم النانو تسمى «الأكسوزمات» ، حيث تمكن الفريق من عزل تلك الجسيمات من دم مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة، وقاموا بتحليل عدد كبير من تلك الجزيئات الكيميائية والأيضية الموجودة داخلها باستخدام أحدث التقنيات التي وفرتها الجامعة.

المفاجأة التي رصدها الفريق أن «الاكسوزومات» لا تحمل جزيئات الدواء النشطة فحسب، بل تحمل أيضًا جزيئات مضادة للالتهاب، مما يشير بوضوح إلى أن الإكسوسومات قد تلعب دورًا مهمًا في التعامل مع الالتهاب المتزايد أثناء عدوى COVID-19 خاصة في الحالات الحرجة، وفقا لـ” المدينة”.

وقاد المشروع البحثي الدكتور فيصل الزهراني الباحث في جامعة الملك عبدالعزيز وأحد أعضاء المجموعة البحثية التي يشرف عليها البروفيسور صالح الكريّم وشاركه باحثون من وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة وكلية العلوم وكلية الطب وبتمويل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ضمن برامج الاستجابة السريعة للجائحة.