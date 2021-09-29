عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منها بدلة جيمس بوند وسيف براد بيت.. تذكارات سينمائية للبيع في مزاد

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365

تطرح شركة بروب ستور مجموعة كبيرة من التذكارات السينمائية بقيمة 7.5 مليون دولار للبيع في مزاد في لندن في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل.



وتضم المقتنيات لوح التزلج الذي استخدمته شخصية مارتي ماكفلاي في الجزء الثاني من فيلم (باك تو ذا فيوتشر) "العودة إلى المستقبل" والخوذة التي جرى وضعها في فيلم (ريتيرن أوف ذا جيداي) "عودة الجيداي".

وسيشمل المزاد ما يزيد على ألف قطعة من الأزياء وغيرها من المتعلقات التي استُخدمت في أعمال سينمائية ومن المتوقع أن يحقق أكثر من 5.5 مليون جنيه إسترليني (7.52 مليون دولار).

وتقيم بروب ستور، المتخصصة في التذكارات السينمائية والتلفزيونية، المزاد في الفترة بين التاسع والحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن بين المقتنيات أيضا هيكل بالحجم الكامل من فيلم (ترمينيتور 2: جادجمنت داي) "المدمر 2: يوم الحكم" تتراوح قيمته بين 60 ألفا و80 ألف جنيه إسترليني، وبدلة جيمس بوند التي ارتداها شون كونري في فيلم (يو أونلي ليف توايس) "أنت لا تعيش إلا مرتين" والتي ستُعرض بسعر يتراوح بين 50 ألفا و70 ألف جنيه استرليني، والسيف الذي استخدمه براد بيت في فيلم (تروي) "طروادة" بسعر يتراوح بين ثمانية آلاف و12 ألف جنيه إسترليني.