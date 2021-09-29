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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بثورة في التصميم.. سكايب تعلن الحرب على منافسيها

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إطلاق شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثا واسع النطاق لتطبيق "سكايب" للمراسلات المرئية.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "سكايب" يحدث تغييرا كبيرا في شكل التطبيق، ويوفر ميزات جديدة وترقيات في الأداء.

وأشار التقرير إلى أن تحديث سكايب سيحدث عملية "إصلاح بصري" في مكالمات الفيديو، خاصة فيما يتعلق بالتخطيطات والسمات الجديدة.

وسيمكن "سكايب" المستخدم من رؤية نفسه في العرض الرئيسي أثناء إجراء مكالمات الفيديو، مع إمكانية إخفائها إذا كنت تفضل عدم النظر إلى وجهك.

كما يمكن "سكايب" المستخدم من إعادة ترتيب قنوات الفيديو في الشبكة الخاصة به لتجنب إبعاد الأشخاص إلى طريق العرض المصغرة.

وسيظهر أيضا في مكالمات سكايب كل شخص مرئيا، بما في ذلك أولئك الأشخاص الذين لا يشاركون في الفيديو، وسترى قنوات الفيديو بشكل أكبر في الشريط العلوي.

ويتيح تحديث "سكايب" خيارات للعرض في مرحلة الاتصال، بما في ذلك عرض مكبر الصوت والشبكة واختيار تضمين الأشخاص الذين يشاركون في الفيديو في الشبكة أو إيقاف تشغيل عمل الفيديو تماما.

ويدعم سكايب كذلك في تحديث إمكانية استخدام الأشخاص للصوت فقط، واستبدال صورة خلفية التطبيق أثناء المكالمة، بدلا من الخلفية الرمادية غير المحببة للكثير من الناس.

ويقدم سكايب الكثير من الخلفيات الملونة، التي تشمل التدرجات للأزرار والمستخدمين الذين ليس لديهم صور رمزية، بحيث تجمع الألوان بين التوازن والخفة.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق سكايب Skype على نظام ويندوز وفّرت من خلاله ميزة الترجمة الفورية لجميع المستخدمين بعدما توفرت سابقا لمجموعة محددة فقط.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة ترجمة المحادثات الصوتية فورياً حيث تدعم حتى الآن سبع لغات هي الصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، بالإضافة إلى الإيطالية، والبرتغالية، والإسبانية. كما تدعم الميزة ترجمة النصوص بشكل فوري بين أكثر من 50 لغة.

وقالت مايكروسوفت إن عدد المكالمات في سكايب ارتفع بنسبة 400% منذ إطلاق ميزة الترجمة الفورية بصورة تجريبية قبل عام تقريباً. وأضافت أن الترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية تعتبر الأكثر استخداماً حتى الآن.

وتعمل الشركة على إضافة دعم لمزيد من اللغات خلال الفترة القادمة، كما تطمح لتوفيرها داخل تطبيقاتها لأنظمة أندرويد وآي أو إس، فضلاً عن تطبيقها الرسمي لنظام ماك أو إس إكس Mac OS X على حواسب آبل.

ويشهد برنامج سكايب منافسة قوية في الفترة الأخيرة من قبل آبل بخدمة فيس تايم Facetime، وتطبيق واتس آب الذي وفر المكالمات الصوتية مع تسريبات بتجربة مُكالمات الفيديو داخل الشركة، كما وفرت فيسبوك داخل تطبيق مسنجر إمكانية الاتصال بالصوت والفيديو بجودة عالية HD.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت احتفلت مؤخراً بالذكرى العاشرة لإطلاق مكالمات الفيديو في سكايب حيث أعلنت أنها ستقوم قريباً بإضافة ميزة مكالمات الفيديو الجماعية مجانا لمستخدمي التطبيق على أنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون.