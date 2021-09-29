شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع اليوم قبل جلسة لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الأربعاء - بتوقيت بيروت لعرض الوضع الصحي في البلاد.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع سينظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي الخميس، ومن المقرر أن يلي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.
ويضم المجلس الأعلى للدفاع في عضويته رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، ويترأسه رئيس الجمهورية.
ويتولى المجلس وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
وتعد جلسة المجلس الأعلى للدفاع اليوم هي الأولى بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، كما يعد اجتماع مجلس الوزراء هو الأول بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب الأسبوع الماضي.
يذكرأن، قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه برى، إنه لا مانع لدى بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأى عقوبات، وفق موقع لبنان 24.
وفيما يخص قضية مرفأ بيروت أضاف ميقاتى، أنه لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضي البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور.
وعن لقائه مع برى قال:" شكرته على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة وتحدثت معه حول بعض النقاط التي حصلت معي في باريس وسألنى أسئلة معينة خاصة وأعطيته الإجابات اللازمة".
وأكد ميقاتى قائلا:" نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين".
واستكمل قائلا:"لدينا مشاريع قوانين ومن بينها الكابيتال كونترول والمراسيم التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب وبات هناك أكثر من 20 مرسوماً حاضراً وسنحثّ الوزراء لإقرارها".