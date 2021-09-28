شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الحوثيين في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وأنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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