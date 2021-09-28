نائب وزير الخارجية الروسية يبحث الوضع في ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الحالي في ليبيا، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين".

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كما ناقش الطرفان مختلف جوانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم بقيادة كوبيش في ليبيا، بما في ذلك في سياق النظر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مسألة تمديد تفويضها.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.