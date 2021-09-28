شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: لجنة كورونا توصي بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر من اللجنة العلمية لتتبع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابعة لوزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء أن اللجنة ناقشت قضايا تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية وكذلك الجرعة الثالثة وتلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للجنة الوزارية بناء عليها تتخذ قراراتها.

وذكرت مصادر من اللجنة أنه تم إصدار توصيات بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المؤشرات الوبائية جميعها في تراجع.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يرتبط بتلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، فإن اللجنة اتفقت على أنه ليس من الممكن اتخاذ قرار في الوقت الحالي نظرا "لعدم توفر بيانات علمية كافية حول تلقيح هذه الفئة".

وأضافت أن اللجنة أوصت بضرورة اعتماد جرعة ثالثة خاصة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة والمشتغلين بالصفوف الأمامية الذين مرت ستة أشهر على جرعتهم الثانية.

وأكد أعضاء اللجنة أن رأيهم يظل استشاريا فقط وأن اتخاذ الخطوات الإجرائية يبقى مرهونا بتحركات اللجنة الوزارية وأعضاء الحكومة، مؤكدين أنه تم إعداد تقرير بما توصلوا إليه ليتم رفعها للسلطات المعنية.