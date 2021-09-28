شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمروجي معلومات غير صحيحة للمنتج التجميلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أكدت النيابة العامة أن عقوبة استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، تصل للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع وإلغاء الترخيص.

وأوضحت أن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه

كما يشمل الأجزاء الخارجية كالأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها لأغراض التنظيف أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.