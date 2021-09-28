شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توفي 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث على طريق الدائري الثاني بالمدينة المنورة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغًا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب – مع طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة. وقد تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

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