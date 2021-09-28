الديربي المنتظر .. بين التعادل والانتصار

الكويت - هبة التوبجي - *مقولة الديربي لا يخضع لكل المقاييس الفنية، مقولة جانبها الصواب حقا ، الشاهد حينما يكون أحد الفريقين كفتة أرجح عناصريا بجودة عالية، كل سبل التفوق والنجاح متوفرة نجده مستيد الديربي والشواهد كثيرة وماثلة،هكذا تدور الدوائر ودوام الحال من المحال ،بالتالي الديربي القادم كفة الاتحاد هي الأرجح من حيث جودة العناصر وكذلك الاستقرار في النتائج، لذلك هو الأقرب للانتصار ما لم يحدث خلل مخل يربك جموح الاتحاد ، فعلا : كفة الاتحاد هي الأرجح كمعطيات ماثلة ، ومع ذلك حدوث متغيرات الأحداث أمر متوقع في عالم كرة القدم المثيرة .

* عوامل الانتصارات لأي فريق يريد المنافسة منها :

جودة العناصر بكل الخانات والخطوط ، أساسيون واحتياطيون ، ايجاد كوادر فنية بجودة عالية ، إدارة تعمل على توفير كل سبل النجاح والتفوق باستمرار، لاعبون في قمة الاستجابة الاحترافية والمهنية وعشاق للنجاح الصداح .

* حينما يقييم أي لاعب كرة قدم ، يقييم وفق معايير فنية مدققة منها :

المخزون المهاري الفردي والكنترول العالي ، التحرك والتحرر وفق متطلبات خانته ، التفوق في المواجهات الثنائية وعمل الفارق المرجح باستمرار ، وغير ذلك سيجد الانتقاد الموضوعي الهادف من العقلاء الملمين بعالم كرة القدم ومتطلباتها .

*غير كاف أن تعمل فريقا أساسيا فقط بل لأبد من توفير خط احتياط بنفس الجودة حتى تكتمل المنظومة بشكل متكامل وشامل، وغير ذلك ستهدر الجهود سدى للأسف .

*هناك فرق اخفقت في الجولات السابقة ، من المؤكد الآن سيبذلون قصارى جهودهم وبكل ما أوتوا من قدرات للعودة على حساب كل فريق سيلتقون به في الأسابيع القادمة، فمن سيسمح لهم بالعودة على حسابه ؟

*دائما تعرض عبر البرامج الرياضية لقطات لأجمل الأهداف وعمل عليها تصويت دونما عمل معايير فنية للاختيار حتى تخرج الاختيارات بشكل أكثر دقة واقناع .

* أي فريق يريد المنافسة على البطولات والإنجازات لا ينظر إلى الظروف المتفاوتة بين الفرق عبر الجدول بل ينظر لهم بكل اهتمام واحترام وفق احترافية عالية بكل مهنية فائقة، من هنا يستطيع هذا الفرق أو ذاك الاستمرارية في الانتصارات وحصد النقاط بكل جدارة واستحقاق ، وأما من ينظر لهم بحسب التفاوت في الجدول فسيقع في مغبة المحظور الصادم المؤلم حينها لا ينفع الندم .

* في الاتحاد وفي الأهلي سيكون نفس السيناريو من الاهتمام بالتدريبات والتمارين، كذلك قراءة كل منهما للآخر بالتفصيل فنيا وعناصريا، الفارق المرجح هو : نسبة التنفيذ لتوجبهات من قبل اللاعبين هنا وهناك وفق الأساليب المعطاة من الأجهزة الفنية المتوافقة مع أحداث ومجريات المباراة ، أما عودة اتحادية للانتصارات بنفس الهمة والإصرار والتطلع أو صحوة أهلاوية على حساب الاتحاد .

كلنا انتظار وترقب لتلك المباراة المنتظرة

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد