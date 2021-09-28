غوغل ميتس تختير الترجمة المباشرة لاجتماعات الفيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يمكن أن تساعد أحدث ميزة تجريبية من غوغل ميتس في جعل مؤتمرات الفيديو مع العملاء والشركاء والطلاب والموظفين الأجانب أكثر سلاسة.



وبدأت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية في اختبار التسميات التوضيحية الحية المترجمة للبرنامج، وهو ما يعد خطوة أعلى من التسميات التوضيحية الحية القياسية في ميتس. وستدعم في البداية الاجتماعات التي تُجرى باللغة الإنجليزية، والتي يمكن ترجمتها إلى الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية.

وسيتعين على المسؤولين المهتمين تقديم طلب للوصول قبل ظهور الميزة في اجتماعاتهم. ولتمكينها، سيتعين على المستخدمين تشغيل التسميات التوضيحية في الإعدادات وتعيينها على اللغة الإنجليزية قبل التبديل إلى "التسميات التوضيحية المترجمة"، ويمكنهم بعد ذلك اختيار أحد خيارات اللغة المترجمة.

وتساعد التسميات التوضيحية المترجمة مكالمات الفيديو عبر غوغل ميتس في أن تكون أكثر عالمية وشمولية وفعالية من خلال إزالة الحواجز اللغوية كعائق أمام التعاون. ومن خلال مساعدة المستخدمين على فهم المحتوى بلغتهم المفضلة، يمكن المساعدة في تحقيق المساواة في مشاركة المعلومات والتعلم والتعاون، والتأكد من أن اجتماعاتهم فعالة بقدر الإمكان.

ولم تذكر غوغل ما إذا كانت تعمل على توفير ترجمات للاجتماعات التي تُجرى باللغات الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية، كما أنه لم تحدد جدولًا زمنيًا للموعد الذي ستصبح فيه الميزة متاحة على نطاق أوسع، بحسب موقع إن غادجيت.