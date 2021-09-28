تكتشف أنها مصابة بنوعين من السرطان بعدما اعتقدت أنها حامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

اكتشفت امرأة إيرلندية اعتقدت أنها حامل في البداية أنها مصابة بنوعين من السرطان في نفس الوقت.



وكانت ميا ماكين (23 عاماً) قد سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لإجراء فحص طبي أجرته شركة كانت تعمل فيها. ولاحظت أن قلبها كان ينبض بمعدل أسرع من المعتاد، وكانت تشعر بالقلق مما يمكن أن يكون سبب ذلك لأنها عاشت دائمًا حياة صحية، دون تدخين ونادراً ما كانت تشرب الكحول.

واعتقدت مي، من بلفاست بأيرلندا الشمالية، في البداية أنها ربما تكون حاملاً، لذا قامت بتسجيل الدخول إلى المستشفى، وبعد 12 ساعة من التفاوض مع الأطباء، أجروا لها صورة الأشعة للصدر، وأظهرت النتائج ظلًا كبيرًا حول قلبها.

وأخبر الأطباء ميا أنها قد تكون عدوى، لكن للتأكد من السبب أجروا لها فحصًا في الصباح وأخبروها أن تذهب إلى المنزل وتستريح، وفي غضون ذلك، قاموا بعمل خزعتين لمعرفة ما كان يجري. وفي صباح اليوم التالي، خضعت ميا لفحص بالأشعة المقطعية، وبعد بضع ساعات، ألقى أحد الأطباء على مسامعها خبرًا مدمرًا مفاده أن لديها كتلة كبيرة بين قلبها ورئتيها.

وفي اليوم التالي، أخبر الأطباء ميا أنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية من المرحلة الثانية، وسرطان الغدة الدرقية من المرحلة الثانية، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بدأت أربع جولات وثماني جلسات من العلاج الكيميائي استمرت لمدة شهرين. وفي يناير (كانون الثاني) 2020 أظهرت الفحوصات أنها خالية من السرطان.

يذكر أن سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، المعروف أيضًا باسم مرض هودجكين، هو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تصيب الأشخاص في سن المراهقة وأوائل العشرينات، في حين أن سرطان الغدة الدرقية هو نوع أقل شيوعًا من السرطانات الأخرى ويظهر بشكل رئيسي عند النساء، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.