تعويض سعودية بـ 470 ألف ريال عن سيارة مسحوبة قبل 12 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أمرت محكمة سعودية بتعويض مواطنة بـ 470 ألف ريال عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكيتها، ما كبدها مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال، فضلاً عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 أعوام.



ونقلت "عكاظ اونلاين" اليوم الثلاثاء عن نص الحكم، أن "شركة سيارات شهيرة سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاماً لم تلتزم بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة في حوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وقيدت على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة".

وتقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة والمواطن، وقالت في دعواها إن الشركة تسببت في ما وقع لها من ضرر لأنها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.