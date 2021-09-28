علامات تدل على فقدان كتلة العضلات بدلاً من الدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يعني فقدان الوزن الصحي، فقدان الدهون الزائدة من الجسم وبناء كتلة العضلات، لكن الكثير من الأشخاص قد يقعون في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى فقدان كتلة العضلات عوضاً عن الدهون الزائدة.



فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنك تفقد كتلة العضلات بدلاً من الدهون، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

فقدان الوزن بسرعة

إن خسارة الدهون مهمة تستغرق وقتًا بينما فقدان كتلة العضلات عملية سهلة. إذا لاحظت إنخفاض وزنك بسرعة​​، فهذا يعني بوضوح أنك تفقد كتلة العضلات بدلاً من الدهون.

الشعور بالخمول طوال الوقت

إذا كنت تأكل بشكل صحي، وتمارس الرياضة بانتظام، وتنام في الوقت المحدد، وتستطيع التحكم في مستوى التوتر لديك، ولا زلت تعاني من الخمول، فهذا يعني بأنك تفقد كتلة العضلات، وأن هنالك خطأ ما في روتينك لفقدان الدهون وتحتاج إلى إجراء التعديلات اللازمة فيه.







عدم فقدان دهون الجسم

الدافع الرئيسي لأي نظام غذائي فعال لفقدان الدهون هو حرق الدهون. عندما تتبع الروتين بشكل سليم ستلاحظ تغييراً في تكوين الدهون في جسمك في غضون شهر، أما إذا لم تلاحظ أي فرق في المناطق التي تحتوي على دهون زائدة خلال شهرين، فهذا يشير إلى أنك تفقد كتلة العضلات عوضاً عن الدهون.

المزاج السيء

فقدان الكتلة العضلية يعني فقدان الطاقة، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على مزاجك بشكل سيء. ستزداد نوبات التقلبات المزاجية والتوتر والتهيج. إضافة إلى ذلك، قد تبدأ أيضًا في الشعور بالدوار. هذا لأن دماغنا يخبر كل عضلات الجسم بما يجب القيام به، وعندما يكون الجسم متعبًا ويكون احتياطي الطاقة منخفضًا، فإن عقلك لن يعمل بكفاءة وسيؤثر ذلك على مزاجك أيضًا.



