بايدن يرشح عالم فيروسات أفريقي لقيادة مبادرته ضد الإيدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عالم الفيروسات الأمريكي من أصل كاميروني جون نكينغاسونغ لقيادة مبادرته لمكافحة الإيدز، مما يجعله أول أمريكي يولد في أفريقيا يطمح إلى هذا المنصب.







ويشغل نكينغاسونغ منصب مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولعب دوراً رئيسياً في استجابة القارة لوباء كورونا.

وإذا وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، فسيتولى عالم الفيروسات قيادة مبادرة الطوارئ الرئاسية لمكافحة الإيدز، وهو برنامج عالمي بدأ في 2004 إبان حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن نكينغاسونغ المولود في الكاميرون، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، "سيكون أول شخص من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب" في تاريخ المبادرة الممتد 17 عاماً.

وواجهت حكومة بايدن انتقادات من منظمات مختلفة لتركها منصب منسق المبادرة شاغراً لعدة أشهر، منذ أن تركت الدكتورة ديبورا بيركس المنصب في فبراير (شباط) 2020 للتعامل مع كورونا.

أرقام تدق ناقوس الخطر

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حوالي 38 مليون شخص على الصعيد العالمي مصاب بالفيروس، منهم 26 مليوناً يتلقون العلاج، في حين أن 12 مليوناً لا يستطيعون الوصول إليه.

وتوفي ما يقدر بنحو 690 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في 2019 بسبب الإيدز، في حين سجلت 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من 85 مليار دولار في أكثر من 50 دولة وأنقذت حياة 20 مليون شخص منذ إطلاق المبادرة، وفق تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية.