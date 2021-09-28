مسؤولان يكشفان تفاصيل جولة محادثات جديدة للصلح بين السعودية وإيران

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين قولهما إن الاجتماع لم يكن على مستوى وزاري لكنه كان إيجابيا إذ ناقش القضايا العالقة بين البلدين، وفق خارطة طريق متفق عليها مسبقاً، بما في ذلك التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في مقابلة مع "شبكة CNN": "نأمل أن يعيد السعوديون والإيرانيون العلاقات دبلوماسيا، ولكن من الواضح أن هناك عوائق على طول الطريق، لكننا نأمل أن يحدث هذا قبل مضي وقت طويل جدا".

وأضاف: "أنا متفائل.. أنا متفائل أكثر مما كنت عليه منذ وقت طويل في أن هذه الديناميكية تتغير، وفي نهاية المطاف، وبالعودة إلى الوضع الأفغاني والدروس المستفادة، نحن شعب هذا الجزء من العالم، وعلينا أيضا البحث عن حلول بناء على مصلحتنا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنها تجري اتصالات أكثر تنظيمًا مع المملكة العربية السعودية في الأشهر القليلة الماضية، واصفا إياها بالمحادثات الجيدة. ونفت الوزراة توقف المحادثات، مشيرة إلى تبادل الرسائل على المستوى المناسب بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.

كما كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مباحثات أولية تجري بين بلاده وطهران، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 2016، عقب إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب، وهي الواقعة التي أتبعها هجوم محتجين على سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

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