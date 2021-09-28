شكرا لقرائتكم خبر عن 500 كيلو جرام.. آخر تطورات معاناة المواطن «منصور الشراري» من السمنة المفرطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المواطن “منصور الشراري” الذي أجرى عملية لتكميم المعدة من أجل إنقاص وزنه، عن آخر مستجدات وضعه الصحي.

و قال “الشراري” إنه يود أن يُطمئن الجميع على حالته الصحية عقب اجراء عملية “التكميم” بأن حالته الصحية جيدة والحمد لله، متوجهاً بالشكر لكل من سأل عنه خلال الفترة الماضي، وفقا لـ “الإخبارية”.

وفي شهر يوليو الماضي، نقلت طائرة شحن عسكرية خاصة” الشراري”، من مدينة القريات في شمال غرب المملكة نحو العاصمة الرياض لبدء رحلة علاج من السمنة، حيث وصل وزنه 500 كجم.