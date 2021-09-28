شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يشدد على حق المملكة في الدفاع على نفسها ضد هجمات الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مستهل جلسة الوزراء التي عقدت اليوم عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، متمنياً موفور الصحة والسعادة، لحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.

وشدّد مجلس الوزراء على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما شدد مجلس الوزراء على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.