إعلام: شيخ الأزهر سافر إلى ألمانيا لأسباب صحية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن شيخ الأزهر يجري بعض الفحوصات الطبية في ألمانيا في إطار رحلة علاجية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في مشيخة الأزهر أن الطيب بخير وسوف يعود قريبا إلى مصر.

وقبل نحو عامين، سافر شيخ الأزهر إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري.

وهناك استكمل الطيب العلاج الطبيعي وذلك بناء على نصيحة من الأطباء المعالجين، بالإضافة إلى أنه خضع لعملية جراحية بالعين. وفي عام 2017، سافر شيخ الأزهر، إلى ألمانيا في رحلة علاجية ناجحة.

وكان أخر قرار اتخذه شيخ الأزهر قبل بدء رحلته العلاجية هو مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ وذلك بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.