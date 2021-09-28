شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين فى محافظة السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، هزتين أرضيتين جديدتين في مدينة السليمانية، مبينة أن الهزتين تم الشعور بهما من قبل المواطنين.

وقالت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء اليوم، جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية". وأضافت أن الهزتين الأرضيتين سجلتا إلحاقًا بالهزة الأولى التي سجلت صباح اليوم في تمام الساعة 09:02:31، حيث سجلت الهزة الثانية مساء اليوم في تمام الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 4.2 درجة حيث تبعد 12 كم جنوب شرق قضاء كلار، كما سجلت الهزة الأرضية الثالثة عند الساعة 02:46:11 حيث بلغت قوتها 4.4 درجة وتبعد 11كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.

وكانت الهيئة قد أعلنت صباح اليوم عن هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة وفق مقياس ريختر على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق قضاء كلار.

وأشارت إلى، أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين فى المنطقة، ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى".

يذكر أن هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر،ضربت السبت الماضى، مناطق متفرقة شمال العراق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت الهزة فجراً.