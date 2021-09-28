شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى حول العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة العلاقات الاقتصادية) المائدة المستديرة الأولى تحت عنوان "حوار حول سياسات العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية بعد انتشار الوباء"، على مستوى الخبراء على مدار يومي 28-29 سبتمبر 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تأتي في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الحوار 2، الذي تم تدشينه في عام 2018.

تم إعداد هذا البرنامج لمجموعة من مسؤولي الأمانة العامة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وباحثين، وجهات الفاعلة غير حكومية (ممثلي مجتمعات الأعمال على وجه الخصوص)، وكذلك المنظمات الإقليمية العربية والدولية؛ المهتمين بتعميق دراسة المدى الذي يمكن أن تكون فيه استراتيجيات التعافي الاقتصادي بعد الوباء (Post Covid19) فرصة لإعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية الأوروبية العربية، بالإضافة إلى دراسة وتحديد الجوانب التي يمكن أن يلتقي فيها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية عندما يتعلق الأمر بإنشاء اقتصادات خضراء واقتصادات رقمية وكيفية إدارة هذه التحولات.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فيما يخص التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي تحت إطار برنامج الحوار، ويأتي استكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى للبرنامج من التعاون (التي استمرت 4 سنوات) في تعزيز العلاقات العربية الأوروبية من خلال زيادة المعرفة المشتركة حول الإطار المؤسسي والأولويات لكلتا المنظمتين، وتحديد موضوعات للتعاون الأعمق والأوسع نطاقًا.