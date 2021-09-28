شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحبط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضى العراقية، وذكرت الخلية - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة مواد متفجرة من مادة (TNT) الى الأراضي العراقية، وذلك وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص إلى جانب المتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود"، مشيرة الى أنه جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ويحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي"، مؤكدا أنه تم التعامل مع هذه المواد المضبوطة أصوليا.

من جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي إطلاق عملية عسكرية لتعقب أهداف مهمة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي.