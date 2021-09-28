خطوط جوية عربية تتوج بلقب "الأكثر تطورا في العالم لعام 2021"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أعلنته شركة "سكاي تراكس"، اليوم الثلاثاء، فإن الخطوط السعودية هي الخطوط الجوية الأكثر تطورا في العالم لعام 2021.

وهذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها السعودية بهذه الجائزة منذ عام 2017. في ذلك العام، قفزت الخطوط السعودية بشكل مثير للإعجاب من المركز 82 إلى المركز 51، بتحسن بنسبة 40%، على ما أفاد به الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية باللغة الإنجليزية.

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ومع ذلك، تحسنت الخطوط السعودية هذا العام 2021 بنسبة مذهلة بلغت 55% وهي الآن في المرتبة 26 في تصنيف "سكايتراكس" لشركات الطيران العالمية.

وتعزز الجائزة مكانة شركة الطيران السعودية كناقلة عالمية واسعة النطاق، حيث تعمل باستمرار على ابتكار خدماتها على متن الطائرات.

والحصول على هذه الجائزة "يعكس التفاني في تحسين الجودة والأداء في فئات الجائزة المختلفة، بما في ذلك طاقم الطائرة والأطعمة والمشروبات، والترفيه على متن الطائرة"، بحسب المصدر ذاته.

ومن خلال شبكة مسارات تضم أكثر من 95 وجهة وأسطول من 145 طائرة - تشغل الخطوط الجوية السعودية أحد أحدث الأساطيل في العالم.

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العُمر: "إنه لشرف كبير أن نحصل على هذه الجائزة نيابة عن كامل فريق الخطوط الجوية السعودية الذين أظهروا التزاما استثنائيا بالسعي لتحقيق أعلى المعايير على مستوى العالم - من الصحة والسلامة إلى المنتج والخبرة".

بدوره، قال إدوارد بليستيد، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس": "تواصل الخطوط السعودية تعزيز مكانتها العالمية وجاذبيتها بين العملاء. وبصرف النظر عن التحسن العام في الاستبيان الرئيسي، فقد كان أداء شركة الطيران جيدا في العديد من أقسام المسح الأخرى التي تم أخذها في الاعتبار للحصول على هذه الجائزة".

وأضاف: "إنه إنجاز رائع للسعودية أن يتم تصنيفها على أنها شركة الطيران الأكثر تطورا في العالم. يدرك العملاء بالتأكيد هذا التحسن عبر تجربة الركاب الشاملة".

الجدير بالذكر أن أكثر من مئة جنسية من العملاء شاركوا في الاستطلاع، حيث استندت جوائز 2021 إلى 13.42 مليون مشاركة مؤهلة في الاستبيان تم احتسابها في النتائج النهائية.

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