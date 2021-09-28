الجامعة العربية تنشر القوانين الاسترشادية المعتمدة من "وزراء الصحة العرب"

القاهرة - سامية سيد - نشرت جامعة الدول العربية أن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة، كافة القوانين الاسترشادية المعتمدة من قبل مجلس وزراء الصحة العرب على الموقع الإلكترونى لجامعة الدول العربية.

وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب والخاصة بتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، يقوم (قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ، بتنفيذ مشروع طموح يهدف إلى تجميع كافة القوانين الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة العرب في الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى 2021، في كتاب واحد.

وأكدت أنه سيتم تعميم هذا الإصدار الجديد على وزارات الصحة والجهات المعنية بالدول العربية الأعضاء للاسترشاد والاستفادة من مضمونه.

وتابعت أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب والخاصة بتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية ومن أجل إبراز جهود جامعة الدول العربية وآلية عملها ممثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن جامعة الدول العربية وآلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب تولي اهتماماً بالغاً لتحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه العديد من بلدان المنطقة العربية خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الصحية.

