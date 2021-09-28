شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات ميقاتى مع سفراء الدول تؤكد ضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس وزراء لبنان عددا من اللقاءات مع السفراء الأجانب فى السراي الكبير اليوم ، وأجمعت النقاشات على ضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد للمساعدة فى إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، وفق بيان صحفى.

ومن بين من التقاهم ميقاتى اليوم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، حيث قال طراف عن لقائه الأول مع ميقاتي "كان لقاء بناءً، وناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها، وقد جرى التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل. وفق بيان صحفى.

أضاف: تناقشنا أيضاً في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء، لقد كانت بداية جيدة ونحن نعلم أن تطبيق ما تمت مناقشته لن يحصل على الفور، وكان من المشجع جداً أن نرى أن دولة الرئيس يسعى لإحراز تقدم في المسائل التي ناقشناها اليوم، ومن جهتنا سنواصل دعمنا للبنان، وبشكل خاص في القضايا المتصلة بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الإجتماعية والتربية.

ومن جهة أخرى التقى ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي أوضح بعد الزيارة أنه نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، مشيراً الى أنه جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة، أضاف: نحن نعرف الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان.

كما استقبل ميقاتي رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث الى الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل اليونيفل وآلية تطبيق مندرجات القرار ١٧٠١.