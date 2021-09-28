شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: نيتنا صادقة بإجراء الانتخابات بموعدها ولا مانع من زيارة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه برى، إنه لا مانع لدى بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأى عقوبات، وفق موقع لبنان 24.

وفيما يخص قضية مرفأ بيروت أضاف ميقاتى، أنه لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضي البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور.

وعن لقائه مع برى قال:" شكرته على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة وتحدثت معه حول بعض النقاط التي حصلت معي في باريس وسألنى أسئلة معينة خاصة وأعطيته الإجابات اللازمة".

‏وأكد ميقاتى قائلا:" نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين".

واستكمل قائلا:"لدينا مشاريع قوانين ومن بينها الكابيتال كونترول والمراسيم التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب وبات هناك أكثر من 20 مرسوماً حاضراً وسنحثّ الوزراء لإقرارها".