شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بأحد الشوارع العامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في أحد الشوارع بالمملكة معرضاً حياة الآخرين للخطر.

جاء ذلك تفاعلاً من إدارة المرور، بعد ورود بلاغ عبر حسابها بتويتر مرفقاً بمقطع فيديو لواقعة التفحيط.

وردت إدارة المرور على مقطع الفيديو، قائلة ” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة “.

وأشارت إلى أنه تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.