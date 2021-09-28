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شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحدد 3 شروط ضرورية لحصول المواطنين على الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية للاستفادة من دعم البرنامج، المتمثلة في ثلاثة شروط.
وأوضح البرنامج أنه يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وزوجة المواطن.
وأشار إلى أنه يشترط أن يكون المستفيد الرئيسي مقيما في داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو السجون.
واشترط البرنامج أن تتطابق بيانات المستفيد مع الجهات ذات العلاقة.
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