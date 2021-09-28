"إكسبو2020 دبي" يطلق "أنيتاس" إلى العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم دار الأزياء الإماراتية المحلية "أنيتاس"، توسيع أعمالها على مستوى العالم عبر دخولها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث أعلن الثنائي المتمركز في دبي "أنيتا جولياكينا وأليونا أليبوفا" رسمياً اليوم الثلاثاء، عن توسيع علامتهما التجارية من خلال إنشاء علامة دولية للأزياء للسوق العالمي.



وقالت أنيتا جولياكينا، الشريك المؤسس والشريك في "أنيتاس"، إن "الله أنعم علينا بأفضل بيئة أعمال في العالم في مركز أعمال عالمي مثل دبي، حيث يلتقي الناس والثقافات ويتفاعلون"، واصفة دبي بالبوتقة التي تندمج فيها الثقافات، حيث تربط مدينة دبي الشعوب.

وأضافت إن "دبي هي المكان المثالي لإطلاق علامة تجارية عالمية للأزياء، إننا متحمسون للغاية لإنشاء اسم عالمي في دبي، والذي يحول أنيتاس إلى اسم عالمي في الوقت المناسب".

وأعربت عن أمنياتها في أن تكون دبي مركزاً للأزياء بالطريقة التي يشير بها الناس إلى ميلانو وباريس ولندن ونيويورك، مشيرة إلى دبي هي ميلانو وباريس الشرق الجديدة.

وقالت أليونا أليبوفا، الشريك المؤسس والشريك في أنيتاس، إن "مهمتنا تتمثل في توفير منتجات عالية الجودة وعصرية مع مجموعة متنوعة من التصاميم وبأسعار مناسبة من خلال إنشاء مكانة متميزة وغير مكلفة".

وتوقعت أن تنمو الإيرادات بقطاع الموضة في دولة الإمارات ب 11.88 في المئة سنوياً من 2.33 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.66 مليار دولار بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر في سوق الإمارات العربية المتحدة هو الملابس التي يبلغ حجم سوقها المتوقع 1.51 مليار دولار في عام 2021، حسب تقرير "ستاتيستا".

وكانت "أنيتاس"، وهي ماركة وليدة أفكار أنيتا جولياكينا وشريكتها أليونا أليبوفا، في طور الإعداد على مدار السنوات القليلة الماضية، بدءاً من مجموعة ملابس السباحة ثم التوسع إلى فساتين غير رسمية وخارجية وفساتين الخاصة بالسهرات غير المتوفرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.