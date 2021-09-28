تصريح منسوب لشيخ الأزهر عن مجمع سجون جديد يثير ضجة... فما حقيقته

دبي - محمود عبدالرازق - يحمل المنشور صورة لشيخ الأزهر أحمد الطيّب، وفيها تصريح مزعوم جاء فيه: "الله قادر على أن يجعل أول النزلاء في مجمّع السجون الجديد قاضياً ظالماً وحاكماً ظالماً وأي ظالم ذي منصب وسلطان".

لكن هذا الخبر غير صحيح، فالصحيفة لم تنشر أي خبر من هذا النوع، أما الصورة المستخدمة للإيحاء بأن الخبر منشور فعلأً على المنصّات الإلكترونيّة للصحيفة، فهي مركّبة.

وأثارت هذه المنشورات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل باللغة العربية.

ويأتي ظهورها بعد أيام على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أكبر مجمّع للسجون في مصر، وردّه على الانتقادات لهذا المشروع بالقول: "نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار، وهناك من يتحدّث عكس الاتجاه وتحويل كلّ شيء لإساءة".

وكان متحدث باسم مشيخة الأزهر حذّر في تصريحات سابقة لوكالة "فرانس برس" من تصديق الأخبار والتصريحات المنسوبة لشيخ الأزهر على مواقع التواصل، ودعا إلى اعتماد التصريحات التي تُنشر على الصفحة الرسميّة حصرا.

وكان الرئيس المصري أعلن أن البلاد ستشهد افتتاح أكبر مجمّع سجون لديها، وقد تم إنشاؤه على الطراز الأمريكي.

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