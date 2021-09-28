مواجهات إثر اقتحام الاحتلال جنوب جنين وإصابة فلسطينيين بالرصاص الحى

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدة المُستعربين اقتحمت منطقة جبل الزكارنة في بلدة قباطية جنوبا وأدى ذلك إلى تصدي شباب البلدة لهم لتندلع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وفى سياق متصل، أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حافلات كانت في طريقها إلى المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر.

وقال ناشطون إن الشرطة الإسرائيلية تمنع المواطنين العرب من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مشيرين إلى أن الشابين اللذين تم اعتقالهما هما محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا.

وكان ناشطون من القدس وداخل الخط الأخضر، أطلقوا دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، ردًا على الاقتحامات المتزايدة للمستوطنين والانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة التي تعرض لها المسجد خلال الفترة الأخيرة بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وكان نحو 778 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، أمس الاثنين، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.