شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر في الشرق الأوسط.. رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة العدل عن رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية، في معامل مركزية تعد الأكبر في الشرق الأوسط. وتهدف عملية الرقمنة إلى تعزيز الأمن العقاري، إضافة إلى التهئية لتحقيق البورصة العقارية. وتمر عملية رقمنة الوثيقة داخل المعامل بـ 6 خطوات: 1-حصر وتجميع الوثائق من المحاكم وكتابات العدل. 2- تعقيم وترميم الوثائق. 3- إدخال وتدقيق البيانات. 4- التصوير والأرشفة. 5- تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية. 6- التدقيق والجودة.

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