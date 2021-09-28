تعرف على عدد المستفيدين من خدمات التدريب في الموارد البشرية بصحة حفر الباطن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بالموارد البشرية خدمات التدريب لـ1,727 مستفيداً خلال النصف الأول لعام 2021م حيث بلغ عدد المتدربين في المرافق الصحية 1350 متدرباً . وقد بلغ عدد المستفيدين من معهد الإدارة العامة 236 شخصا، ووصل عدد المستفيدين من برنامج مركز المهارات الفنية والمحاكاة 74 مستفيداً، و67 الموفدين والمبتعثين.

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