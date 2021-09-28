الجيش اللبناني يوقف 9 أشخاص مشتبه بهم في قضية شاحنة نترات الأمونيوم

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وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "أوقفت مديرية المخابرات 9 أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر".

ووفقا للبيان، فقد "تبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر مارس/ آذار من العام الجاري كمية من نترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد"، مضيفا أن السوريين المذكورين أحيلا مع الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم في تجارة مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، موضحا أنه تم إخلاء سبيل باقي الأشخاص.

وكان وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي، أعلن ضبط شاحنة محملة بكمية كبيرة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار عند مفرق بلدة إيعات شرقي البلاد، وأوقف على إثرها 6 أشخاص.

ونترات الأمونيوم هي مادة شديدة الانفجار، ويرتبط اسمها بشكل مباشر بكارثة انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت في 4 آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نصف المدينة تقريبا، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.

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