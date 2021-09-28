الأمن العراقي يحبط محاولة إدخال مادة كيميائية شديدة الانفجار من سوريا... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بأن "القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشر بالجيش منع محاولة لإدخال 18 كيس زنة 500 كيلوغرام مملوءة بمادة TNT"، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب.

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وأوضحت الخلية، أن عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية، إذ جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي.

وأكدت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بإفراغ هذه الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

وتضبط القوات الأمنية العراقية، خلال عملياتها النوعية المستمرة في تجفيف منابع الإرهاب وتدمير بقاياه، على مواد متفجرة ومنها الـTNT الكيميائية شديدة الانفجار التي يستخدمها "داعش" الإرهابي في تصنيع العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة.

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