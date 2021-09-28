الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها في المسجد الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، إن الوزارة طالبت إسرائيل في المذكرة بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذه الانتهاكات مرفوضة ومُدانة، وتُمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

كما شدّد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، أن نحو 651 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة والجيش الإسرائيليين.

وأكدت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بالتوازي مع إبعاد الشرطة الإسرائيلية المصلين من مسارات المستوطنين لتسهيل عملية الاقتحام.

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