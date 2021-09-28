وزيرة أردنية تكشف عن فحوى المباحثات مع الوفد السوري في عمان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحثت الاجتماعات ملفات بينها تعزيز التبادل التجاري وتنشيط حركة نقل الشاحنات عبر الحدود، بحسب وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي.

كما بحث الوفد فتح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الجارتين العربيتين، على ما نقلت وكالة عمون عن الوزيرة.

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وكانت ملفات المياه والزراعة والكهرباء حاضرة خلال اجتماعات الوفد السوري مع مسؤولين أردنيين بارزين في عمان.

ومن المقرر استئناف المفاوضات أعمالها لليوم الثاني، على أن تشهد وزارة الصناعة والتجارة الأردنية الاجتماع الختامي لعرض نتائج المباحثات.

ويشارك في الاجتماعات التي انطلقت، أمس، من الجانب الأردني، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة.

فيما يشارك من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء.

وقبيل انطلاق الاجتماعات، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إعادة فتح معبر جابر (نصيب) الحدودي مع سوريا، اعتبارا من غد الأربعاء.

وأوضحت الداخلية الأردنية في بيان أن هذا القرار يأتي بهدف "تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".

وتم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل/نيسان 2015، ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومنذ ذلك الوقت يتم إغلاقه وفتحه على فترات تبعا لتطورات الأوضاع في محافظة درعا السورية المحاذية لحدود المملكة. كما سبق أن أغلق المعبر على خلفية تفشي فيروس كورونا.