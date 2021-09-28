"سبوتنيك" تواكب انتشار الجيش السوري قبالة المراصد الإسرائيلية في النقطة "صفر"

دبي - محمود عبدالرازق - ورصدت "سبوتنيك" أحد المواقع المهمة للجيش السوري الواقعة في تلك المنطقة، وهي "النقطة صفر" من خط "برافو".

وتدعى "النقطة صفر" بين أوساط سكان المنطقة بـ "نقطة الجزيرة"، وهي تقع إلى الغرب من بلدة معرية، آخر بلدات حوض اليرموك الواقع ضمن منطقة المثلث المطل على أراضي الجولان السوري المحتل شرق بحيرة طبريا غربا، وعلى الأراضي الأردنية وغور الأردن وأودية اليرموك والرقاد الفاصلة بين تلك المناطق، جنوبا.

وتشرف بلدة معربة على الجزء الجنوبي الأخير من خط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب تشرين، عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".

© Sputnik . Firas Al-Ahmad وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021

كما رصدت "سبوتنيك" مراصد الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وخطوط السير التي تجري فيها دورياته على طول "خط ألفا" الذي تتمركز خلفه القوات الإسرائيلية وفقا لاتفاق (1974).

كما وثقت "سبوتنيك" انتشار وحدات من الجيش السوري وقوات الهجانة وحرس الحدود، ضمن نقاطها ومواقعها المتقدمة لتأمين المنطقة الحدودية مع الأراضي الأردنية، وأيضا مع أراضي الجولان السوري المحتل.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021

وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين برافو وألفا، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" الذين ما لبثوا أن أعلنوا البيعة لتنظيم "داعش"، فور الإعلان عن تشكيله في تلك المرحلة.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021

ومع تقدم قوات الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة في عمق منطقة حوض اليرموك عام 2018، قام الجيش الإسرائيلي بسحب الآلاف من المسلحين الذين كانوا يسيطرون على المنطقة باتجاه مناطق سيطرته في عمق الأراضي الإسرائيلية.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021

وفي سياق آخر، استمرت الجهات السورية المختصة لليوم الثاني على التوالي، بتسلم أسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين في بلدات حوض اليرموك المحاذية لأراضي الجولان السوري المحتل، في أقصى الريف الجنوبي الغربي لمحافظة درعا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن مركز التسوية ضمن بلدة (الشجرة) تسلم العشرات من قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة من المسلحين المتحصنين في المنطقة، بينها قذائف مدفعية عيار 122، ورشاشات من عيار 14.5، وقاذفات وحشوات متفجرة مضادة، إضافة لعشرات البنادق الآلية ومخازن الذخيرة.