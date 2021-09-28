فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، أن باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس، ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وقال أتال - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يعد جذريا وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا تريدهم فرنسا ولا يمكن إبقاؤهم في فرنسا.

يذكر أن هذا القرار اتخذ قبل شهر وقرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 عام أساس.

