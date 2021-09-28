شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأفضل في ظل غلاء العقار شراء المسكن أم الإيجار؟.. كاتب اقتصادي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الكاتب الاقتصادي خالد الربيش، إنه لا يمكن تحديد الخيار الأفضل للأسر لامتلاك سكن في ظل غلاء العقار من حيث الشراء والإيجار بشكل دقيق، وذلك لأن المسألة تختلف من شخص لآخر.

وأوضح “الربيش” في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إنه لو وجه ذلك السؤال لعدة أشخاص فستختلف إجاباتهم، مبيناً أن السكن استثمار تحتاجه الأسرة لكي تكون في أمان، لكنه ليس مثل الذهب أو الأسهم بل هو احتياج للأسرة في النهاية.

وأضاف “الربيش” أن الاحتياج للسكن سواءً كان إيجاراً أو تمليكاً خلال هذه الأيام تحدده عدة اعتبارات، مثل مدى الحاجة للسكن والقدرة المالية للشخص وكذلك العمر.

وبين أن شراء مسكن حالياً غير ممكن إلا عن طريق التمويل، وكلما تقدم الشخص في العمر كلما كانت فترة التمويل أقصر، مضيفاً أنه يجب على الشخص تحديد الخيار الجيد له لامتلاك سكن حسب تلك الاعتبارات.

ولفت إلى أن الاحتياج للسكن يختلف كذلك من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى حسب الإمكانية والخيارات المتوفرة والثقافة السكنية، موضحاً أنه في بعض الأحيان يكون الإيجار أفضل من التمليك.