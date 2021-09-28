مركز شرطة ذكي يخدم زوار إكسبو دبي 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقّعت شرطة دبي اتفاقية مع إكسبو دبي 2020، والخاصة بتشغيل مركز شرطة ذكي" SPS" وثلاثة مراكز ذكية من نوع "ووك إن" بالمعرض.



وستوفر جميعها كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري إلى زوار إكسبو 2020 دبي من مختلف دولة العالم.

ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، وعن طرف مكتب إكسبو دبي 2020، السيد علي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو 2020 دبي، بحضور ضباط شرطة دبي وموظفي الطرفين.

وأشاد اللواء علي غانم بالتعاون والتنسيق والشراكة مع مكتب اكسبو دبي 2020 من أجل توفير مراكز الشرطة الذكية التي تساهم في تقديم أرقى الخدمات الشرطية لزوار معرض إكسبو 2020 دبي بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشركة بين شرطة دبي ومكتب إكسبو دبي 2020 لخدمة زوار الحدث العالمي الكبير.

وأضاف اللواء علي غانم أن مركز الشرطة الذكية "SPS" والثلاثة مراكز ذكية من نوع "ووك إن" ستوفر إلى زوار المعرض باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة، وذلك في إطار الحرص الدائم على إسعاد أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد علي خليفة الغيص أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود المشتركة والتنسيق العالي مع شرطة دبي لتوفير أرقى الخدمات لزار معرض إكسبو دبي 2020، مبيناً أن شرطة دبي تلعب دوراً أساسياً في قطاع أمن إكسبو دبي 2020، وأن هناك تنسيقا عاليا مع مكتب إكسبو دبي 2020 عبر الاستعانة بالخبرات الشرطية والدعم المستمر للعمل كفريق واحد، وتحقيق تجربة استثنائية لزوار الحدث العالمي.

وسيجمع إكسبو أكثر من 200 جهة مشاركة، وبينها 192 دولة، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات وهيئات تعليمية، للتعامل مع التحديات التي تواجه العالم، ودعوة ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في صنع عالم جديد خلال ستة أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم والثقافة.

تطبيقات ذكية استثنائية، يستعين بها إكسبو 2020 دبي متخصصة في المحاكاة وتحليل المعلومات.

وينطلق في 30 سبتمبر/أيلول حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.