كل ما تريد معرفته حول هاتف سامسونج samsung galaxy m52 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد أسابيع من الشائعات والتكهنات، كشفت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد samsung galaxy m52 5G.



ووفقا لموقع (gsmarena)، زودت شركة سامسونج هاتفها جالاكسي m52 بالعديد من القدرات، نرصد منها أبرز 10 مواصفات للهاتف.

ـ يصل سعر هاتف سامسونج samsung galaxy m52 5G نحو 450 دولارا أمريكيا ما يعادل نحو 7100 جنيه مصري.

ـ تبلغ مساحة تخزين هاتف سامسونج 128 جيجابايت والذاكرة العشوائية (الرام) 6 جيجابايت.

هاتف samsung galaxy m52

ـ شاشة هاتف هاتف سامسونج samsung galaxy m52 5G، من النوع (Super AMOLED Plus)، يبلغ حجمها 6.7 بوصة، ودقتها (1080×2400) بيكسل.

ـ الهاتف سامسونج جالاكسي m52 مزود بكاميرا أمامية (سيلفي)، 32 ميجابيكسل، يمكنها تصوير فيديو.

ألوان هاتف samsung galaxy m52

ـ يتميز samsung galaxy m52 5G بوجود كاميرا خلفية ثلاثية (64 و12 و5) ميجابيكسل.

ـ بطارية الهاتف سامسونج جالاكسي m52 من نوع ليثيوم أيون، حجمها 5 آلاف مللي أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط.

كاميرا هاتف samsung galaxy m52

ـ يأتي هاتف samsung galaxy m52 5G بثلاثة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود.

ـ يعمل هاتف جسامسونج جالاكسي m52 بنظام التشغيل أندرويد 11، ومعالج من النوع (Snapdragon 778G 5G) ثماني النواة.

هاتف samsung galaxy m52

ـ يتيح samsung galaxy m52 5G، تركيب شريحتين اتصال 5G أو شريحة واحدة مع كارت ميموري 1 تيرابايت.

ـ هاتف سامسونج جالاكسي m52 يدعم الفتح عن طريق الوجه، كما أن بصمة الإصبع موجودة على زر الباور.