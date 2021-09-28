مقتل أحد عناصر "داعش" شمالي العاصمة العراقية بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحشد (قوات تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق) في بيان، إن "قوة مشتركة من فوج الطارمية واللواء 12 بالحشد الشعبي تمكنت، (أمس) الاثنين، من قتل أحد عناصر فلول "داعش" الإرهابي ضمن قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي شمالي العاصمة بغداد".

وأوضح أن ذلك جاء لدى إحباط محاولة تسلل لفلول عناصر التنظيم في منطقة تل طاسة في قضاء الطارمية، على ما نقلت السومرية نيوز.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.