شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم يمني تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم ارتكب جريمة تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.

وأوضح أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.